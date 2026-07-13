У Запоріжжі після нічних ударів РФ по багатоповерхівках госпіталізовані п’ятеро людей – голова ОВА

П’ятеро постраждалих унаслідок нічної атаки російських військових по житлових будинках у Запоріжжі були госпіталізовані, повідомив зранку 13 липня голова ОВА Іван Федоров.

«Двоє з них – 41-річна жінка і 15-річний хлопець – у важкому стані», – додав очільник області.

За словами Федорова, загалом у лікарнях обласного центру перебуває 71 постраждалий унаслідок російських атак віком від 5 до 91 року.

«24 поранених у тяжкому стані. Серед них четверо дітей, в тому числі у вкрай тяжкому стані 16-річна дівчина», – вказав Федоров.

Раніше 13 липня голова ОВА інформував, що внаслідок учорашніх російських атак на Запоріжжя 11 багатоквартирних будинків зазнали руйнувань, ще один будинок сильно зруйнований.

«У будівлях пошкоджені балкони та вікна. З ночі комунальники працюють над ліквідацією атак. Вже закрили вікна OSB (орієнтовано-стружковими плитами) в шести багатоквартирних будинках та в нежитловій будівлі», – додав Іван Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.