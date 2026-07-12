ДСНС: у Слов’янську російський дрон атакував вантажівку з пальним

На Донеччині в Слов’янську російський дрон атакував вантажівку з пальним, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією ДСНС, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста посеред дня. Російський FPV-дрон поцілив у вантажний автомобіль, який перевозив легкозаймисті рідини.

Через влучання безпілотника на території АЗС спалахнула пожежа, а пальне розлилося на прилеглу територію. Це створило серйозну загрозу масштабнішого вибуху.

Вогнеборцям вдалося зупинити розповсюдження вогню та пального на значну площу. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



