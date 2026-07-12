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Авіаудар по Сумах 11 липня: кількість постраждалих зросла до 43 – Григоров

Наслідки удару РФ по Сумщині, травень 2026 року
Наслідки удару РФ по Сумщині, травень 2026 року

Кількість постраждалих через авіаудар РФ по Сумах 11 липня зросла до 43, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

«Уже 43 людини звернулися по медичну допомогу, п’ятеро з них залишаються у тяжкому стані», – зазначив місцевий чиновник.

Він зазначив, що вже добу в місті не припиняється робота з допомоги людям і відновлення пошкодженого після російської атаки.

«За день уже закрито понад 300 пошкоджених віконних і балконних конструкцій. Сотні родин отримали будівельні матеріали, гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу», – зазначив місцевий чиновник.

Начальник ОВА наголосив, що від перших хвилин після удару на місці працювали рятувальники, поліцейські, медики, комунальні та аварійні служби. Вони рятували людей, ліквідовували пожежі, розчищали територію та відновлювали пошкоджені мережі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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