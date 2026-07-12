Командувач СБС заявляє про ураження 90 російських суден за тиждень

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний «Мадяр») заявив 12 липня, що українські військові змогли уразити в Азовському морі за тиждень 90 російських суден, з них 14 – лише за останню ніч. За підрахунками «Мадяра», влучання відбувалися «кожні 112 хвилин тижня».

«Уражено 10 танкерів та чотири пороми протягом ночі 12 липня. Танкерний шредер Волелюбного Українського Птаха не втомився, чого не скажеш про тіньовий флот хробаків», – додав Роберт Бровді.

Міністерство оборони України впродовж тижня постійно повідомляло про ураження російських танкерів та інших суден на Азові.

За даними Генштабу ЗСУ, уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Генштаб нагадує, що експорт енергоносіїв є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Київ прагне ізолювати Кримський півострів, який Росія незаконно окупувала у 2014 році і який зазнає масштабного дефіциту енергоресурсів з моменту початку останньої військової операції України.