СБУ: дрон Sea Baby уразив поблизу Ялти танкер тіньового флоту РФ

Служба безпеки України повідомила, що вранці 8 липня морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер Blue, який входить до складу тіньового флоту Росії.

«На момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України. Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалася працювати ворожа авіація, але безрезультатно», – йдеться в повідомленні.

У СБУ вказують, що танкер Blue перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Він належить до класу Suezmax — великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об'ємів нафти та нафтопродуктів.

Українська спецслужба називає ураження суден тіньового флоту «частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу держави-агресора», оскільки «саме за допомогою таких танкерів Росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України». За оцінкою СБУ, з точки зору міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, такі судна є абсолютно законними військовими цілями.