Генштаб ЗСУ заявив про ураження ще 21 танкера РФ в Азовському морі

У ніч на 11 липня Сил оборони України завдали ураження плавзасобам противника в акваторії Азовського моря, зокрема уражено 21 танкер РФ, повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

У штабі звертають увагу, що ці танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи кошти для фінансування війни РФ проти України.



Генштаб ЗСУ додає, що також уражено чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд, які використовуються РФ для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки діяльності портової інфраструктури.



Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

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Генштаб ЗСУ 10 липня заявив, що в Азовському морі були уражені 18 російських суден, зокрема 13 танкерів, три суховантажі та допоміжне судно, додавши, що оцінка збитків триває.



У Генштабі зауважують, що ці судна використовуються для «забезпечення військової логістики РФ, транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та інших матеріальних засобів, необхідних для ведення збройної агресії проти України.

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Міністерство оборони 9 липня повідомляло, що протягом останніх чотирьох діб Сили оборони уразили 36 російських суден у акваторії Азовського та Чорного морів. В Азовському морі, як повідомлялось, було уражено 19 російських танкерів, також завдавалися удари по інфраструктурі порту «Крим» у Керчі та порту «Кавказ» у Тамані, задіяних у перевезенні пального до окупованого Криму.

За даними Генштабу ЗСУ, уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Генштаб нагадує, що експорт енергоносіїв є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Київ прагне ізолювати Кримський півострів, який Росія незаконно окупувала у 2014 році і який зазнає масштабного дефіциту енергоресурсів з моменту початку останньої військової операції України.







