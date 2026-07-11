На тлі ударів по танкерах Росія призупинила судноплавство через Азово-Донський морський канал

Росія тимчасово призупинила судноплавство через Азово-Донський морський канал, судноплавний водний шлях, що з'єднує річку Дон з Азовським морем, повідомила 10 липня агенція Reuters з посиланням на три джерела в галузі експорту зерна.

Одне з джерел повідомило, що російські прикордонники повідомили судноплавні компанії, що всі запити на прохід через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря, не прийматимуться з 18:10 за місцевим часом 10 липня.

Прикордонники підпорядковуються службі безпеки ФСБ. У повідомленні не зазначалося, коли буде скасовано заборону.

Міністерства сільського господарства та транспорту Росії не на запит про коментар.

Україна завдала численних ударів по енергетичних об'єктах Кремля, включаючи нафтові термінали та танкери в морі. Київ називає ці удари «довгостроковими санкціями» проти Росії.

Генштаб ЗСУ 10 липня заявив, що в Азовському морі постраждали 18 російських суден, зокрема 13 танкерів, три суховантажі та допоміжне судно, додавши, що оцінка збитків триває.



У Генштабі зауважують, що ці судна використовуються для «забезпечення військової логістики РФ, транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та інших матеріальних засобів, необхідних для ведення збройної агресії проти України.

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Міністерство оборони 9 липня повідомляло, що протягом останніх чотирьох діб Сили оборони уразили 36 російських суден у акваторії Азовського та Чорного морів. В Азовському морі, як повідомлялось, було уражено 19 російських танкерів, також завдавалися удари по інфраструктурі порту «Крим» у Керчі та порту «Кавказ» у Тамані, задіяних у перевезенні пального до окупованого Криму.

За даними Генштабу ЗСУ, уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Генштаб нагадує, що експорт енергоносіїв є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Київ прагне ізолювати Кримський півострів, який Росія незаконно окупувала у 2014 році і який зазнає масштабного дефіциту енергоресурсів з моменту початку останньої військової операції України.