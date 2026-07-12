Росія вдарила дронами по Нікополю: четверо постраждалих, пошкоджений магазин – влада

Вдень 12 липня російські військові атакували дронами Нікополь, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«4 людини дістали поранень – росіяни атакували Нікополь безпілотниками» – поінформував Ганжа.

За його словами, зазнали поранень троє чоловіків і жінка. Двох із чоловіків (44-річного та 56-річного) госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім цього, внаслідок атаки пошкоджені магазин та будівля, що не експлуатувалася.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.