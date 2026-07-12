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Новини | Події

Росія вдарила дронами по Нікополю: четверо постраждалих, пошкоджений магазин – влада

Наслідки обстрілів Нікополя силами РФ, 27 серпня 2025 року
Наслідки обстрілів Нікополя силами РФ, 27 серпня 2025 року

Вдень 12 липня російські військові атакували дронами Нікополь, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«4 людини дістали поранень – росіяни атакували Нікополь безпілотниками» – поінформував Ганжа.

За його словами, зазнали поранень троє чоловіків і жінка. Двох із чоловіків (44-річного та 56-річного) госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім цього, внаслідок атаки пошкоджені магазин та будівля, що не експлуатувалася.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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