В окупованому Криму знову чули вибухи, після цього сталися чергові перебої зі світлом

В окупованих Криму та Севастополі в ніч на 12 липня було чути звуки прольоту дронів, стрілянини та вибухів, повідомляють місцеві телеграм-канали, а також російська влада. Повідомлення проаналізував проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Про повітряну тривогу в Севастополі о 0:37 повідомив голова окупаційної влади міста Михайло Развожаєв. Тривога тривала до 3:36. За цей час, за словами Развожаєва, ППО РФ нібито збила чотири БПЛА в районі Північної сторони та в Балаклавському районі. Підтверджень своїх заяв він не надав, а перевірити їх за допомогою альтернативних джерел за умов війни важко.

Безпілотну небезпеку також було оголошувало російське управління МНС у Криму. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників, вибухи чули в Сімферополі та районі, під Бахчисараєм, а також у районі Керченського півострова. Після атаки спостерігається пожежа в порту Камиш-Бурун у Керчі. Після вибухів повідомлялося про перебої з електропостачанням у кількох містах і районах Кримського півострова.

Про проблеми з електроенергією також пишуть російські ЗМІ із посиланням на підприємство «Крименерго». За їхніми даними, світло зникло в Армянську, Джанкої та Джанкойському районі, Красноперекопську та районі, а також у Нижньогірському та Чорноморському районах. Крім того, запроваджені додаткові обмеження постачання електроенергії в Сімферополі, Ялті, Судаку, Євпаторії, Саках, а також у Сімферопольському, Бахчисарайському та Сакському районах.

Про ймовірні удари російські військові та влада Криму не повідомляли.

У червні та липні військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масованих атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, в Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади й табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров – «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може призвести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків міністерство оборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.