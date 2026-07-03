У Генштабі заявили про ураження мосту в окупованому Криму

Українські військові вночі проти 3 липня уразили міст в окупованому Криму, заявив Генштаб ЗСУ.

«У ніч на 3 липня в рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського на ТОТ АР Крим. Об’єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів», – заявили в командуванні, додавши, що ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, за даними Генштабу, уражена станція радіоелектронної боротьби в районі Артемівки в окупованому Криму і підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі, а також пункт управління БпЛА у районі Українська Донецької області й командний пункт сил РФ у районі Новгорода Запорізької області.

«За результатами оцінки додаткових даних підтверджено руйнування 29 червня 2026 року двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня 2026 року трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині. Ці мости використовуються окупантами для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів», – додали в командуванні.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російське командування про них не повідомляло.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії раніше сьогодні з посиланням на місцеві соцмережі повідомив про дронову атаку на півострів – там було чути звуки стрілянини і вибухів. У Севастополі оголосили повітряну тривогу, яка тривала понад дві години, проте повідомлень про ураження не було.

Телеграм-канал «Кримський вітер» передавав, що вибухи чули в районі мису Фіолент та аеродрому «Кача» в Севастополі, а також у Бахчисарайському, Сімферопольському та Сакському (де розташований аеродром «Саки») районах.

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Після цього Служба безпеки України повідомила, що вдруге за тиждень уразила винищувачі на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму. Також ударів зазнали ангари аеродрому «Гвардійське» на півострові. Відомство заявило, що атаки були частиною 40-денної операції впливу на Росію.

Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив про ураження 48 цілей в оперативній глибині РФ протягом ночі на п’ятницю. Зокрема, йдеться про низку електропідстанцій та газову компресорну станцію в Криму.

У червні військові й енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в окупованому Криму зазнають найбільш масових атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади і табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров, «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може призвести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».