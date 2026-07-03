СБУ звітує про удари по військових аеродромах у окупованому Криму

Служба безпеки України вдруге за тиждень уразила винищувачі на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму – про це відомство заявило 3 липня.

Також ударів зазнали ангари аеродрому «Гвардійське» на півострові.

Відомство заявило, що атаки були частиною 40-денної операції впливу на Росію.

«На аеродромі «Саки» уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків… На військовому аеродромі «Гвардійське» уражено два ангари, в яких зберігалися БпЛА «Шахед» та авіаційне обладнання», – йдеться в повідомленні.

СБУ назвало аеродроми «Саки» та «Гвардійське» одними з ключових авіаційних баз на півострові. Звідти, зокрема, регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ударів по території України та забезпечують дії російських військ на південному напрямку.





Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив про ураження 48 цілей в оперативній глибині РФ протягом ночі на п’ятницю. Зокрема, йдеться про низку електропідстанцій та газову компресорну станцію в Криму.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російське командування про них не повідомляло.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві соцмережі повідомив про дронову атаку на півострів – там було чути звуки стрілянини та вибухів. У Севастополі оголосили повітряну тривогу, яка тривала понад дві години, проте повідомлень про ураження не було.

Телеграм-канал «Кримський вітер» передає, що вибухи чули в районі мису Фіолент та аеродрому «Кача» в Севастополі, а також у Бахчисарайському, Сімферопольському та Сакському (де розташований аеродром «Саки») районах.

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У Старому Криму та навколишніх селах після вибухів зникло світло. Посилаючись на дані супутникової зйомки, «Кримський вітер» повідомив, що після нічних ударів «уражена і горіла низка електричних підстанцій» на півострові.

Згодом російська Південна приміська пасажирська компанія, що працює на півострові, заявила про зупинку руху електричок між Сімферополем та Євпаторією, а також Джанкоєм.

СБУ повідомила про ураження ангарів із винищувачами на аеродромі «Саки» 1 липня.

У червні військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масових атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади та табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров, «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може призвести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».