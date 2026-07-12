Влада: сили РФ понад 40 разів атакували Дніпропетрощину, є постраждалі

У неділю, 12 липня, сили РФ понад 40 разів атакували безпілотниками та артилерією чотири райони Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«П’ятеро людей дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією», – повідомив місцевий чиновник.

За словами голови ОВА, у Нікопольському районі ворог атакував місто Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Там пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, магазин, зруйнований гараж.

Крім чотирьох постраждалих вдень, зазнала поранень 69-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

«У Криворізькому районі під ударом були місто Кривий Ріг та Зеленодольська громада. Там понівечена інфраструктура, приватні будинки, автівка. У П’ятихатській громаді Кам’янського району горіло поле з пшеницею. У Межівській громаді Синельниківського району зайнявся приватний будинок», – йдеться у повідомленні голови ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.