Генштаб: російська армія від початку доби 69 разів атакувала позиції ЗСУ

Російська армія від початку доби 69 разів атакувала позиції Сил оборони України. Основні зусилля армія РФ зосереджує на Слов’янському та Покровському напрямках, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках загарбники тричі штурмували позиції українських оборонців та здійснили 36 обстрілів, зокрема чотири з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік Лиману, Графського, Малої Вовчої», – йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначили, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбивали вісім спроб сил РФ просунутися у бік Нового Миру, Лимана, Діброви, Ставків. Дві атаки тривають.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 15 атак у бік Рай-Олександрівки та у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки. П’ять боєзіткнень тривають», – йдеться у зведенні командуванні.

У Генштабі інформують, що на Покровському напрямку сили РФ 15 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах Василівки, Котлиного, Удачного, Молодецького та в бік Нового Шахового. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку армія РФ один раз намагався просунутися в бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім російських атак у бік Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Староукраїнки та Чарівного.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.