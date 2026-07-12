Німеччина оплатить для України 50 тисяч дронів – Reuters

Німеччина профінансує виробництво 50 тисяч ударних безпілотників для України. За словами співрозмовника агентства Reuters, знайомого з деталями домовленостей, Берлін оплатить виготовлення 50 тисяч ударних безпілотників українського виробництва.

Як зазначає Reuters, «безпілотники стали одним із ключових елементів» війни між Україною та Росією, яка триває вже понад чотири роки. Українські військові щодня здійснюють тисячі ударів за допомогою БпЛА, а вітчизняна оборонна промисловість нині виробляє мільйони дронів на рік.

Агентство наголошує, що нове фінансування з боку Німеччини є «одним із найбільших відомих західних замовлень» на ударні безпілотники для України та має посилити спроможності Сил оборони на фронті.

25 червня Юлія Свириденко повідомила, що Міністерство фінансів України і Світовий банк уклали угоду на 3,39 мільярда доларів на полях Конференції з відновлення України в Ґданську (URC-2026).

У травні Свириденко привітала ухвалення Верховною Радою законопроєкту про нові процедури публічних закупівель. Вона зазначила, що закон є частиною домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 мільярда доларів фінансової підтримки.