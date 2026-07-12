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Новини | Події

Німеччина оплатить для України 50 тисяч дронів – Reuters

Військовий батальйону безпілотних літальних апаратів «Корсар» 38-ї окремої бригади морської піхоти несе розвідувальний БПЛА «Лелека» українського виробництва перед його запуском поблизу лінії фронту. Донеччина, 22 травня 2026 року
Військовий батальйону безпілотних літальних апаратів «Корсар» 38-ї окремої бригади морської піхоти несе розвідувальний БПЛА «Лелека» українського виробництва перед його запуском поблизу лінії фронту. Донеччина, 22 травня 2026 року

Німеччина профінансує виробництво 50 тисяч ударних безпілотників для України. За словами співрозмовника агентства Reuters, знайомого з деталями домовленостей, Берлін оплатить виготовлення 50 тисяч ударних безпілотників українського виробництва.

Як зазначає Reuters, «безпілотники стали одним із ключових елементів» війни між Україною та Росією, яка триває вже понад чотири роки. Українські військові щодня здійснюють тисячі ударів за допомогою БпЛА, а вітчизняна оборонна промисловість нині виробляє мільйони дронів на рік.

Агентство наголошує, що нове фінансування з боку Німеччини є «одним із найбільших відомих західних замовлень» на ударні безпілотники для України та має посилити спроможності Сил оборони на фронті.

25 червня Юлія Свириденко повідомила, що Міністерство фінансів України і Світовий банк уклали угоду на 3,39 мільярда доларів на полях Конференції з відновлення України в Ґданську (URC-2026).

У травні Свириденко привітала ухвалення Верховною Радою законопроєкту про нові процедури публічних закупівель. Вона зазначила, що закон є частиною домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 мільярда доларів фінансової підтримки.

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