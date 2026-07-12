Дрони завдали ударів по Сизранському НПЗ в Росії

Дрони в ніч проти 12 липня атакували нафтопереробний завод у Сизрані в Самарській області РФ. На території підприємства розпочалася пожежа, свідчать фото та відео очевидців, які геолокувало видання Astra. Кадри із Сизранського НПЗ також публікує український моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

Голова Самарської області В’ячеслав Федорищев повідомив, що внаслідок удару безпілотників пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також одне з промислових підприємств, не уточнюючи яке саме. За даними очільника регіону, в Самарській області в результаті атаки дронів загинула одна людина, троє постраждали.

Українські дрони раніше вже атакували Сизранський НПЗ. Наприкінці травня він переривав роботу після ударів безпілотників. Атаки українських дронів, через які російські НПЗ змушені скорочувати або й зупиняти виробництво, спричинили паливну кризу в Росії.