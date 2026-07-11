Росія: жителя Нижньокамська затримали за публікацію кадрів атаки БПЛА

МВС Татарстану опублікувало відеозапис із вибаченнями 33-річного жителя Нижньокамська, якого затримали після зйомки та публікації кадрів атаки безпілотників на місцеву промзону 8 липня.

Силовики винесли чоловікові прокурорське попередження про неприпустимість порушення закону.

За версією відомства, місцевий житель став свідком безпілотної атаки вранці 8 липня. Він зняв на відео приліт БпЛА та його наслідки, після чого виклав запис у відкриту інтернет-спільноту «Дорожній контроль Нижньокамська».

У МВС стверджують, що через «негативну реакцію інших користувачів» автор незабаром самостійно видалив публікацію, проте його особу все одно встановили.

На опублікованих поліцією кадрах чоловік із прихованим обличчям заявляє, що «шкодує про це і щиро вибачається», а також закликає інших інтернет-користувачів «не знімати таких відео взагалі і не допомагати ворожим структурам».

Дії чоловіка силовики кваліфікували як порушення указу місцевої влади від 20 серпня 2025 року № 695. Цей документ встановлює повну заборону на публікацію та розповсюдження у ЗМІ, соціальних мережах та месенджерах будь-якої інформації, пов'язаної з діяльністю безпілотних повітряних суден.

Вранці 8 липня Нижньокамськ зазнав масованої атаки безпілотників, внаслідок якої, за офіційними даними місцевої влади, пошкодження зазнали кілька підприємств Закамського регіону. У Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили завдання удару по нафтопереробному заводу «ТАІФ-НК» у Татарстані, де очевидці та OSINT-аналітики фіксували вибухи та пожежу.

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За даними видання Financial Times, через атаки українських безпілотників російські нафтопереробні заводи втратили від 20 до 40% потужностей.

Як заявив FT голова досліджень енергетики Київської школи економіки Борис Додонов, у червні Росія в середньому переробляла 4,1 мільйона барелів нафти на добу. Це на 28% нижче за середній показник за останні п’ять років і на 35% менше від проєктної потужності.

На тлі активізації атак українських безпілотників по нафтових об’єктах у Росії посилилася паливна криза.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



