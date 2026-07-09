Україна «вже завадила» імпорту пального до РФ – Зеленський

Україна «вже завадила» імпорту нафтопродуктів до Росії, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав 9 липня, відповідаючи на запитання чи може Україна протистояти наповненню російського ринку пальним із Китаю, Індії чи інших країн на тлі атак українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

«Росія, економіка якої завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне, якимось чином збільшити можливість закупівлі, імпорту пального. Тому на (запитання), чи завадила Україна, (відповідь) – уже завадила. Думаю, якби (перший президент РФ Борис) Єльцин знав, що через понад 20 років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії через те, що вона дурнувато вирішила ров’язати війну, Єльцин би обрав іншого наступника», – сказав глава української держави.

У Росії на тлі атак Сил оборони України по підприємствах нафтопереробного комплексу триває паливна криза.

На тлі дефіциту бензину по всій країні запровадили обмеження на продаж палива. Від початку липня шість регіонів перейшли або збираються перейти на систему продажу бензину за автомобільними номерами – в парні дні можуть заправитися машини, номери яких розпочинаються (або закінчуються) на парну цифру, у непарні – на непарну. Таким чином влада хоче зменшити черги на заправки, в яких жителі країни змушені стояти годинами або навіть цілодобово.