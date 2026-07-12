Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Ввечері армія РФ атакувала авто на Херсонщині, є постраждалі – влада

Наслідки ударів сил РФ по автівці на Херсонщині, липень 2026 року (фото ілюстративне)
Наслідки ударів сил РФ по автівці на Херсонщині, липень 2026 року (фото ілюстративне)

Сили РФ ввечері 12 липня атакували дроном автомобіль у Центральному районі Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок удару постраждали 51-річний чоловік та 31-річна жінка.

«Нині вони перебувають у лікарні та отримують необхідну допомогу», – уточнив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG