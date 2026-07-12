Росія вдарила дроном по селищу на Харківщині, серед постраждалих троє дітей – прокуратура

У п’ятницю, 10 липня, армія РФ вдарила дроном по селищу Березівка Харківського району, пише місцева прокуратура.

У відомстві кажуть, наслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю, приватні житлові будинки, господарчі споруди.

«Постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей – двоє хлопців віком 11 та 12 років, а також 12-річна дівчинка. Усі вони отримали поранення уламками скла. Також гостру реакцію на стрес зазнали дві жінки віком 22 та 50 років», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.