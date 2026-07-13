Через російський удар по Чорноморську загинули троє моряків із судна під прапором Того – влада

Три члени екіпажу судна з добривами під прапором Того загинули, ще п’ятеро постраждали внаслідок російської атаки на портову інфраструктуру в Чорноморську, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер удень 13 липня.

«Внаслідок ворожого обстрілу Одещини зазнала ураження портова інфраструктура. Сталося загоряння пришвартованого комерційного судна під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива. За попередньою інформацією, загинуло троє членів екіпажу, ще пʼятеро отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога», – написав очільник області в телеграмі.

У міністерстві оборони РФ раніше інформували, що російські військові уразили «об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську Одеської області, які використовуються для розвантаження та зберігання вантажів військового призначення та пально-мастильних матеріалів».

Повітряні сили ЗСУ підтвердили ранковий повторний авіаційний удар по Одеській області.

Російські військові вже не вперше атакують цивільні судна в Чорному морі. У другій половині 2022-го і в першій половині 2023 року проходження суден регулювала Чорноморська зернова ініціатива, яка припинила дію в липні 2023 року, коли Росія офіційно вийшла з угоди і згорнула морський гуманітарний коридор.

Відтоді Україна та її міжнародні партнери здійснюють експорт продовольства та інших цивільних вантажів альтернативними маршрутами, а відновлення початкової ініціативи залишається предметом дипломатичних переговорів.