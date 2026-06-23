МЗС Туреччини закликало до «деескалації напруженості» після удару по турецькому судну в Чорному морі

Міністерство закордонних справ Туреччина висловило занепокоєння через удар по турецькому судну в Чорному морі й закликало до «деескалації напруженості».

У МЗС нагадали, що вранці 22 червня біля українського порту Чорноморськ дрон атакував судно, що належить Туреччині і ходить під прапором Панами, в результаті чого двоє громадян Туреччини із складу екіпажу були поранені.

«Наше занепокоєння щодо таких нападів, які загрожують нашим інтересам у Чорному морі й регіональній безпеці внаслідок ескалації російсько-української війни, доведене до відома влад обох країн. Гарантування безпеки судноплавства цивільних суден у Чорному морі залишається одним із ключових пріоритетів нашої країни, і ми закликаємо всі відповідні сторони вжити заходів для деескалації напруженості в регіоні», – зазначили в МЗС.

Напередодні представники української влади повідомили, що російські військові атакували три цивільних судна в Чорному морі. Внаслідок удару дрона по суховантажному судні під прапором Панами спалахнула масштабна пожежа, загинув моряк – кухар із Єгипту, решту членів екіпажу вдалося врятували.

«Також ворог атакував ще два цивільні судна – під прапорами Палау і Белізу. На щастя, минулося без постраждалих. Судна зберегли морехідний стан», – заявив віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За повідомленням Військово-морських сил ЗСУ, російський безпілотник поцілив по турецькому судну VICTRESS під прапором Панами, на борту якого перебували дев'ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини й Індії.

Російські військові вже не вперше атакують цивільні судна в Чорному морі. У другій половині 2022-го і в першій половині 2023 року проходження суден регулювала Чорноморська зернова ініціатива, яка припинила дію в липні 2023 року, коли Росія офіційно вийшла з угоди і згорнула морський гуманітарний коридор.

Відтоді Україна та її міжнародні партнери здійснюють експорт продовольства альтернативними маршрутами, а відновлення початкової ініціативи залишається предметом дипломатичних переговорів.