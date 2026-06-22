Російські дрони атакували цивільні судна в Чорному морі, загинув моряк – влада

Російські військові атакували три цивільних судна в Чорному морі, повідомили зранку 22 червня представники української влади.

Унаслідок удару дрона по суховантажному судні під прапором Панами спалахнула масштабна пожежа, загинув моряк – кухар із Єгипту, решту членів екіпажу вдалося врятували.

«Також ворог атакував ще два цивільні судна – під прапорами Палау і Белізу. На щастя, минулося без постраждалих. Судна зберегли морехідний стан», – указав віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За повідомленням Військово-морських сил ЗСУ, російський безпілотник поцілив по турецькому судну VICTRESS під прапором Панами, на борту якого перебували дев'ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

«Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна», – повідомили українські військові моряки.

Російські військові вже не вперше атакують цивільні судна в Чорному морі. У другій половині 2022-го і в першій половині 2023 року проходження суден регулювала Чорноморська зернова ініціатива, яка припинила дію в липні 2023 року, коли Росія офіційно вийшла з угоди та згорнула морський гуманітарний коридор.

Відтоді Україна та її міжнародні партнери здійснюють експорт продовольства альтернативними маршрутами, а відновлення початкової ініціативи залишається предметом дипломатичних переговорів.