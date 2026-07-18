ЗСУ: сили ППО знешкодили одну ракету і майже 70 дронів, якими РФ атакувала Україну

З вечора 17 липня сили ППО знешкодили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 безпілотників різних типів, якими РФ атакувала Україну, йдеться у повідомленні Повітряних Сил Збройних сил.

За даними військових, РФ атакувала двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, двома протикорабельними ракетами «Онікс» із Криму, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 90 ударними БпЛА типу Shahed , в тому числі реактивними, «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, окупований Донецьк, Гвардійське – окупований Крим.

Основним напрямком удару була Одещина.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною було збито або подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

«Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих на п’яти локаціях», – підсумували у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



