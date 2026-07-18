Командувач СБС заявляє про ураження ще 13 російських суден

Сили безпілотних систем у ніч на 18 липня уразили у Чорному та Азовському морях 13 суден «тіньового флоту» Росії, зокрема вісім суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир та два плавучих крани, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, у період дії операції СБС «МоЛоЧКа» з 6 по 18 липня уражені 172 судна зі складу «тіньового флоту» РФ. З них – 118 одиниць в Азовському морі та 54 в Чорному.

«Ціль: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій», – зазначив Бровді.

Київ прагне ізолювати Кримський півострів, який Росія незаконно окупувала у 2014 році і який зазнає масштабного дефіциту енергоресурсів з моменту початку останньої військової операції України.