Генштаб ЗСУ заявив про понад 220 зіткнень та назвав найгарячіші напрямки фронту

На фронті від початку доби відбулося 229 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше атак – 34 – війська РФ провели на Покровському напрямку. Вони намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Торецьке, Білицьке, Новий Донбас, Білозерське, Шевченко, Гришине, Мирне, Василівка, Сергіївка, Удачне та Молодецьке.

Інтенсивні бої продовжуються на Слов’янському напрямку, де Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Ще 22 російські атаки зафіксували на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Гірке, Оленокостянтинівка, Воздвижівка та Чарівне. Два бої ще тривають.

У штабі зазначають, що 16 спроб російських загарбників просунутися відбили на Лиманському напрямку біля Новоселівки, Дробишевого, Лиману, Озерного та Ямпіля.

Бойові дії також тривають на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку російських штрумів протягом дня не було.

Як пише Інститут вивчення війни у звіті за 15 липня, українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



