Загострення під Слов’янськом: Росія перекинула «Судний день»

Український Генштаб фіксує загострення ситуації під Слов’янськом Донецької області – вранці 13 липня відомство зафіксувало 25 штурмів з боку армії РФ на цьому напрямку. Це друга за інтенсивністю боїв ділянка фронту в Україні після Покровського напрямку . Така тенденція стає стійкою – останніми тижнями відомство щодня фіксує близько 30 бойових зіткнень на цьому напрямку.

«Головний напрямок боїв, як і раніше, – Рай-Олександрівка, – зазначив 12 липня військовий аналітик Богдан Мірошников. – Висоти вздовж Сіверського Донця ще частково перебувають під контролем наших військових, і це дає змогу міцніше тримати оборону».

Військовий із позивним «Мучний» також зазначив 11 липня, що російські війська активно продовжують використовувати підрозділ «Судний день» для контролю району Миколаївки – міста-супутник Слов'янська, що розташоване за 15-20 км на схід від нього.

«Будь-які переміщення наших бійців оперативно фіксуються, а маршрути, про які повідомлялося раніше, залишаються небезпечними», – зазначив він.

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Ще у травні аналітики DeepState характеризували Слов’янський відтинок як один із найбільш хаотичних на фронті, який «відображає проблеми прогалин в обороні через нестачу людей».

Втім, американський Інститут вивчення війни (ISW) ще в своєму звіті 10 червня припускав, що, ймовірно, напрямком основного удару Росії на Донбасі стане Костянтинівка, оскільки в районі Слов’янська російські війська не змогли досягти значних успіхів.

Вочевидь, ситуація змінилась, і тепер Росія розглядає Слов'янський напрямок як перспективний для себе.

Російське військово-політичне керівництво неодноразово заявляло про намір захопити повністю Донецьку область до кінця року. Утім, українські бійці кажуть: «це неможливо ні до кінця цього року, ні до кінця наступного».