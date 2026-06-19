Мотоцикли, танк та БМП: армія РФ рветься на Слов'янськ

Армія РФ намагалася колонами техніки прорватися на Слов'янськ зі сходу, про це 17 червня повідомила 81-ша ОАеМБр 7-го корпусу корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ.
За словами військових, штурм тривав два дні, а в бій агресор кинув 28 мотоциклів, 1 танк, 3 БМП, 7 автомобілів та понад 50 штурмовиків.
Російські солдати двома колонами спробували прорватися та висадити піхоту на двох напрямках – у бік села Закитне та селища Крива Лука. Штурм, зазначили у бригаді, було відбито на підступах до першої лінії оборони.
Водночас проєкт DeepState 18 червня повідомив, що армії Росії вдалося просунутися на схід від Слов'янська в районі Різниківки. Ця ділянка фронту лежить на кілька кілометрів на південь від місця, де відбувся механізований штурм.
На захід від Різниківки розташована Рай-Олександрівка, панівна висота та одне з ключових місць у битві за Слов'янськ. Російське Міноборони цього дня повідомило про нібито захоплення цього села.
Український Генштаб нарахував на ранок 19 червня 11 штурмів агресора на Слов'янському напрямку.
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