Перетворення Криму на «острів»: ЗСУ протидіють спробам армії РФ глушити Starlink

Успішні удари ЗСУ по російській логістиці щодо окупованого Криму, змушують Москву шукати способи захисту своїх маршрутів постачання. Одним із головних завдань для російських військових стало порушення роботи супутникової системи Starlink, від якої значною мірою залежить ефективність українських дронів. На це звертає увагу телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Як з’ясували The Insider, Der Spiegel та Le Monde, російська влада вела секретні переговори з Китаєм про військове співробітництво та боротьбу зі супутниками Starlink. Боротися з ними, зокрема, пропонувалося за допомогою кібератак через термінали цивільних користувачів, а також через фізичне знищення супутників за допомогою недорогих китайських перехоплювачів.

Крім того, як писало агентство Reuters, російські війська намагаються порушити роботу Starlink і за допомогою потужних систем радіоелектронної боротьби. Таким чином російські військові планують заважати українським безпілотникам завдавати ударів.

Раніше російські військові самі використовували Starlink у тому числі для ударів дронами, що стало предметом переговорів Міноборони України з американською компанією Space X, яка володіє цими системами. Після цього мільярдер Ілон Маск оголосив про заборону на несанкціоноване використання Starlink.

Намагаємося допомогти всім силам оборони України перетворити Крим із півострова на «острів»

Після відключення інтернет-терміналів, якими користувалася російська армія, Україна змогла повернути частину своїх територій, зазначало американське агентство Bloomberg із посиланням на американську розвідку: ЗСУ змогли відвоювати 400 квадратних кілометрів території. Це площа, порівнянна з площею міста Дніпро.

В останні місяці ЗСУ збільшили кількість атак по трасах, що ведуть до окупованого Криму. Росіяни почали маскувати як вантажі, так і самі машини, розповідає командир 422-го полку безпілотних систем ЗСУ Микола Колесник.

«Ми зараз намагаємося допомогти всім силам оборони України перетворити Крим із півострова на «острів». Працюємо по логістичних маршрутах, зокрема націлюємося на паливозаправники та військові вантажівки, а також на вантажі, які, ймовірно, призначені для військового використання», – зазначає військовий.

Коли ціль знайдено, у хід ідуть ударні дрони. Один із них – український дрон Shark, на якому намальовані акулячі щелепи. Інший – дрон-камікадзе «RAM 2X», теж українська розробка. Безпілотник здатний кружляти над ціллю, поки оператор не знайде найкращу позицію для удару, і тільки потім уражає її.

«Ми били по водовозках, які палали, тому що в них був бензин. Ми били по перефарбованих молоковозах, у яких горіла солярка. Вони такі «хитродупі», перепрошую, гірше нікуди. Ось сьогодні були фури, які горять із чорним димом до неба. Тому що в них стоять ємності з соляркою», – каже Колесник.

Ми уразили систему, яка протидіяла Starlink. Систему, яка безпосередньо глушить супутники

Російські військові намагаються протидіяти ударам ЗСУ: стали частіше використовувати дрони-перехоплювачі, частину вантажів – везти путівцями. А ще вони шукають нові способи глушити супутниковий зв’язок уздовж маршрутів постачання, розповідає військовий.

«Ми уразили систему, яка протидіяла Starlink. Систему, яка безпосередньо глушить супутники. Нещодавно ми її уразили, точну дату не пам’ятаю, але це відбулося. Іншими словами, вони намагаються зробити все можливе, щоб ускладнити нам роботу, тому що ми робимо їм боляче», – каже військовий із позивним «Ваххаб».

Полк Колесника вже знищив 100 транспортних засобів у першу декаду липня. «Упевнений, що до кінця місяця буде ще більше вантажівок і машин, які забезпечують фронт. Сто вантажівок – це болісно для будь-кого. Це така маса транспорту, яка не дісталася зі своїм військовим вантажем і не виконала своє бойове завдання», – каже він.

Із середини травня в окупованому Криму дефіцит палива. Почастішали перебої з електро- та водопостачанням. У Києві вважають, що в таких умовах Кремль стане більш готовим до переговорів.