У Росії після атаки дронів горять ще два логістичні центри Wildberries

На півдні Росії після атаки дронів горять два логістичні центри маркетплейсу Wildberries – у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю, повідомляють моніторингові телеграм-канали.

«У ніч проти 22 липня очевидці публікували кадри наслідків української нічної атаки у приміській частині Краснодара. За кадрами OSINT-аналітик Astra встановив, що велике займання сталося на території складу Wildberries, що знаходиться на вулиці Тихорецькій, у північно-східній частині Краснодара», – пише телеграм-канал Astra.

Аналогічні кадри публікує і український канал Exilenova+.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що троє людей постраждали після атаки дронів на склад.

Очевидці також публікують кадри з масштабною пожежею на нежитловому об’єкті у Невинномиську Ставропольського краю. Канал Exilenova+ стверджує, що і в цьому випадку йдеться про ураження складу Wildberries.

Також є повідомлення, що в місті Армавірі на півдні Росіїбула атакована нафтобаза.

Українська сторона наразі не коментувала повідомлення про нові удари по Росії, зокрема по логістичних центрах Wildberries.

Після ударів 18 липня, зокрема і по складах Wildberries під Москвою, президент України Володимир Зеленський подякував Силам оборони за нові ураження російських об’єктів, які назвав «справедливою відповіддю на кожен російський удар по наших містах і громадах».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що склади використовували для поставки деталей для дронів і назвав це відповіддю на російські удари по цивільній інфраструктурі України. У Росії відкрили справу про теракт.