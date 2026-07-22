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Новини | Події

У Росії після атаки дронів горять ще два логістичні центри Wildberries

Масштабна пожежа після попереднього удару по складу Wildberries під Москвою, 18 липня 2026 року
Масштабна пожежа після попереднього удару по складу Wildberries під Москвою, 18 липня 2026 року

На півдні Росії після атаки дронів горять два логістичні центри маркетплейсу Wildberries – у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю, повідомляють моніторингові телеграм-канали.

«У ніч проти 22 липня очевидці публікували кадри наслідків української нічної атаки у приміській частині Краснодара. За кадрами OSINT-аналітик Astra встановив, що велике займання сталося на території складу Wildberries, що знаходиться на вулиці Тихорецькій, у північно-східній частині Краснодара», – пише телеграм-канал Astra.

Аналогічні кадри публікує і український канал Exilenova+.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що троє людей постраждали після атаки дронів на склад.

Очевидці також публікують кадри з масштабною пожежею на нежитловому об’єкті у Невинномиську Ставропольського краю. Канал Exilenova+ стверджує, що і в цьому випадку йдеться про ураження складу Wildberries.

Також є повідомлення, що в місті Армавірі на півдні Росіїбула атакована нафтобаза.

Українська сторона наразі не коментувала повідомлення про нові удари по Росії, зокрема по логістичних центрах Wildberries.

Після ударів 18 липня, зокрема і по складах Wildberries під Москвою, президент України Володимир Зеленський подякував Силам оборони за нові ураження російських об’єктів, які назвав «справедливою відповіддю на кожен російський удар по наших містах і громадах».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що склади використовували для поставки деталей для дронів і назвав це відповіддю на російські удари по цивільній інфраструктурі України. У Росії відкрили справу про теракт.

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