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Зеленський подякував Силам оборони за удари під Москвою та в Чорному морі

Наслідки попереднього українського удару по складах Wildberries під Москвою
Наслідки попереднього українського удару по складах Wildberries під Москвою

Президент України Володимир Зеленський подякував Силам оборони за нові ураження російських об’єктів, які назвав «справедливою відповіддю на кожен російський удар по наших містах і громадах».

«Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону – понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі», – вказав глава держави в телеграмі.

Раніше з Росії надійшли повідомлення про пожежі на нафтобазі в Подольську та складі в індустріальному комплексі «Південна Брама» в Домодєдово.

18 липня українські дрони атакували склади маркетплейсу Wildberries у Московській та Тамбовській областях Росії. За даними Сил безпілотних систем України, у Підмосков'ї виникла пожежа на площі 188 тисяч кв. м.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що склади використовували для поставки деталей для дронів і назвав це відповіддю на російські удари по цивільній інфраструктурі України. У Росії відкрили справу про теракт. Російська влада каже про загалом понад пів сотні постраждалих і вісім загиблих.

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