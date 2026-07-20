Зеленський подякував Силам оборони за удари під Москвою та в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський подякував Силам оборони за нові ураження російських об’єктів, які назвав «справедливою відповіддю на кожен російський удар по наших містах і громадах».

«Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону – понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі», – вказав глава держави в телеграмі.

Раніше з Росії надійшли повідомлення про пожежі на нафтобазі в Подольську та складі в індустріальному комплексі «Південна Брама» в Домодєдово.

18 липня українські дрони атакували склади маркетплейсу Wildberries у Московській та Тамбовській областях Росії. За даними Сил безпілотних систем України, у Підмосков'ї виникла пожежа на площі 188 тисяч кв. м.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що склади використовували для поставки деталей для дронів і назвав це відповіддю на російські удари по цивільній інфраструктурі України. У Росії відкрили справу про теракт. Російська влада каже про загалом понад пів сотні постраждалих і вісім загиблих.