Учасники протесту в Києві чекають від Зеленського кадрових рішень до 24 липня

Ветерани українсько-російської війни та ініціатори акцій протесту, які розпочалися в Києві після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, заявили, що до 24 липня чекають від президента України Володимира Зеленського кадрових рішень. Про це в соцмережах написали колишній бойовий медик Дмитро Козятинський та юрист Масі Найєм.

«Президент створив цю кризу і має її вирішити. Він сказав, що чує суспільство, яке вийшло на акції протесту.

До пʼятниці, 24 липня, чекаємо відповідних рішень:

1. Звільнити головкома Сирського

2. Подати Михайла Федорова на посаду міністра оборони

Якщо їх не буде – ми анонсуємо безстрокову акцію протесту», – вказав у фейсбуці Козятинський.

Масі Найєм оприлюднив повідомлення схожого змісту: «Кризу створило рішення президента без Ставки. Чому її мають вирішити на Ставці – мені не зрозуміло. Бо звільнення Сирського і подання на міністра Федорова президент може (зробити) сам».

Він також написав про 24 липня як визначальний день, після якого акція протесту стане безстроковою.

Протести в Києві, Львові та інших містах України розпочалися вранці 16 липня на тлі повідомлень медіа, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».