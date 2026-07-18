На тлі протестів, де лунають заклики до відставки Сирського, Зеленський спілкується з командирами корпусів

Президент України Володимир Зеленський сьогодні разом з заступником голови ОПУ Павлом Палісою продовжили спілкування з командирами корпусів.

Як повідомив Зеленський у телеграмі, на звʼязку були:

бригадний генерал Дмитро Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ,

генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армійського корпусу,

бригадний генерал Олексій Майстренко, командир 11-го армійського корпусу;

бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ;

бригадний генерал Святослав Заїць, командир 20-го армійського корпусу;

бригадний генерал Ярослав Сидоров, командир 17-го армійського корпусу.

За словами Зеленського, з командирами оговорювали бойові дії на фронті, зокрема Словʼянському, Покровському, Олександрівському напрямках, на Харківщині, а також необхідне постачання зброї, реалізації ротацій, захист логістики й знищення логістики противника.

Напередодні Зеленський повідомляв про спілкування з командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді, командиром 1-го корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком, командиром 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболєнським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачуком і тимчасовим виконувачем обовʼязків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом.

На тлі цих розмов видання Financial Times повідомило, що Зеленський розглядає можливість відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і цими вихідними він зустрінеться з військовими командирами, щоб вислухати їхні оцінки ситуації на полі бою та поговорити з потенційними кандидатами на посаду головнокомандувача.

Наразі Зеленський повідомив про особисту зустріч лише з командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким.

Як пише FT, Зеленський задумався про відставку Сирського після того, як протести через відставку Федорова переросли у ширшу кампанію проти головкома ЗСУ.

Протести почалися вранці 16 липня на тлі повідомлень медіа, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».



