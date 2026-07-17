Відставка Сирського можлива? Акції протесту, помста військовим, Зеленський і Федоров

Президент України Володимир Зеленський доручив виконувати обов’язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який до цього виконував обов’язки голови Служби безпеки України. Також заявив, що пропонуватиме народним депутатам його кандидатуру в міністри оборони.

Тим часом на вулицях Києва і регіонів продовжуються акції протесту на знак незгоди зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Також мітингувальники періодично акцентують на потребі відставити головнокомандувача Олександра Сирського, конфлікт із яким підтвердив і Федоров.

Разом із цим військові почали повідомляти, що їхніх колег військовослужбовців, які брали участь в акціях, уже розшукує командування. Так, ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко стверджує, що Сирський дав команду повертати з відпусток тих військових, які підтримали протест.

З’явилися повідомлення про переслідування Дмитра Козятинського, який раніше був бойовим медиком і бере активну участь у протестах.

В Офісі президента України назвали це «чиєюсь дурнуватою ініціативою».

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

Костенко пояснив, як Хмара може очолити Міноборони

До кінця незрозумілою залишається і юридична процедура переходу Хмари до Міністерства оборони, оскільки він є військовослужбовцем. За українським законодавством, посаду міністра оборони може обіймати лише цивільна особа, тому перед можливим призначенням необхідно вирішити питання щодо його статусу.

Сам Хмара призначення наразі публічно не коментував.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко пояснив, які є законні варіанти призначити чинного військовослужбовця Євгенія Хмару на посаду міністра оборони.

За його словами, перший варіант – звільнити Хмару з військової служби. Водночас Костенко зазначив, що списання за станом здоров'я було б невдалим рішенням.

«Генерала, який ще вчора керував спецпідрозділом «Альфа», списати за станом здоров'я – це буде, я думаю, виглядати досить погано», – сказав Роман Костенко в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»).

Другий варіант – змінити закон «Про національну безпеку» і дозволити призначати міністром оборони військовослужбовця.

Втім, сам Костенко виступає проти такої ідеї. На його думку, це стане відступом від принципу цивільного контролю над Збройними силами, який закріплений у законодавстві України:

«Це буде декілька кроків назад в нашій демократії і в нашому громадському контролі»

17 липня уряд призначив Хмару т.в.о. міністра оборони. Днем раніше президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі (який з січня 2026 року виконує обов’язки голови СБУ) виконувати обов’язки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.