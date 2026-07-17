«Зеленський потужно вистрілив собі в ногу». Як Захід та Росія відреагували на гучну відставку Михайла Федорова

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони викликала хвилю реакцій у західній пресі. Провідні світові медіа не просто констатували факт кадрової зміни, а здебільшого описали її як рішення, що спантеличило партнерів України та несе ризики втрати для України здобутої за останні місяці ініціативи на полі бою.

Радіо Свобода проаналізувало 20 публікацій, причому окремі видання вийшли з кількома розлогими текстами: профільним матеріалом про самого Федорова і його здобутки, та описом протестів у Києві й інших містах України з вимогою скасувати раптове рішення про відставку «найпопулярнішого» міністра.

Відставка прем'єр-міністрерки України Юлії Свириденко не мала стільки уваги серед західних медіа, як міністра оборони. Німецьке агентство dpa (Deutsche Presse-Agentur) вийшло з заголовком: «Обрання нового прем'єр-міністра України опинилося в тіні скандалу навколо міністра оборони».

Європейська редакція газети Politico у статті про зміни в українському уряді також сфокусувалась саме на Федорові, винісши у заголовок, що « Зеленський усунув реформатора Федорова з посади міністра оборони під час кадрових змін в уряді».

Американська газета The New York Times назвала Федорова «молодим обличчям успішної української програми застосування безпілотників».

Французька Le Mond написала, що « відставка популярного міністра оборони України спричинила протести ». А британська Telegraph сповістила про «відставку, яка налаштувала українців проти Зеленського».

Оцінка роботи Федорова

Про звільнення «популярного міністра оборони – одного з архітекторів української програми безпілотників» йдеться й у заголовку американського видання The Washington Post.

35-річного Федорова, який обіймав посаду міністра оборони лише пів року, зазначають автори статті, «багато оглядачів вважали найефективнішим із чотирьох людей», які очолювали міністерство від початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

У матеріалі йдеться про «запровадження необхідних реформ і технологічних інновацій у війську» Федоровим, і що він також « був одним з архітекторів надзвичайно ефективної української програми безпілотників воєнного часу », яка останніми місяцями «принесла значні успіхи, порушивши російські лінії постачання та ізолювавши Кримський півострів».

Серед головних досягнень Федорова західні видання згадують запроваджену ним систему закупівель озброєння, яка побудована на показниках ефективності, а не на лояльності і, як пише The New York Times, «перетворила бойову роботу операторів дронів на своєрідну гру».

«Його Міністерство цифрової трансформації запровадило систему, за якою українські військові отримували бали за підтверджені удари по російських солдатах і техніці. Ці бали можна було обмінювати на озброєння, зокрема безпілотники», – додало інформагентство Reuters.

Американська газета The Wall Street Journal процитувала також радника Міністерства оборони Сергія Стерненка, «який зібрав мільйони на закупівлю безпілотників для української армії » та розповів про «перекриті потоки фінансування». Стерненко, пише видання, припустив, що проти Федорова ведуть кампанію дискредитації корумповані групи, обурені його реформами у сфері закупівель.

Про корупційний аспект згадала і британська газета Financial Times: «Представники оборонної промисловості, високопосадовці України, депутати від партії Зеленського та інші обізнані з ситуацією люди також заявляли – деякі з них публічно, – що Федоров був перешкодою для тих, хто прагнув отримати прибуток від величезного оборонного бюджету України в умовах війни ».

Німецький державний мовник Deutsche Welle пише, що відставка Федорова «стала для Німеччини несподіванкою» та наводить позитивні коментарі міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про Федорова.

«Не в останню чергу саме твоя сміливість у справі інновацій надала українцям нового імпульсу в цій затяжній війні », –йдеться в особистому посланні міністра Федорову.

Також DW наводить слова політолога, експерта Академії національної оборони Збройних сил Австрії у Відні Ґустава Ґресселя про те, що «Зеленський потужно вистрілив собі в ногу» і тепер співпраця з міжнародними партнерами, зокрема і щодо виробництва ракет для систем ППО Patriot, може опинитися «у зоні ризику».

«По-перше, Федоров налагодив дуже добрі стосунки з міжнародними донорами . Обіцянки великих сум і співпраці у виробництві зброї, які Україна отримала за останні тижні та місяці, пов’язані з тим, що він жорстко бореться з корупцією та створив основу для довіри на Заході», – наводить DW слова Ґустава Ґресселя.

Конфлікт із Сирським

Формальною причиною відставки більшість видань називає затяжне протистояння Федорова з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони також широко цитують самого Михайла Федорова, який на пресконференції 16 липня розповів про свій конфлікт із Сирським.

Телеканал Євросоюзу Euronews наводить заяву Федорова, що рішення про підтримку тих чи інших бригад ухвалювалися «на основі лояльності», а не даних, і що «на такій основі неможливо розвивати систему».

Водночас кілька видань, згадуючи Сирського, нагадують суперечливу репутацію генерала.

«Генерала, якого називають «М'ясником», дехто вважає командиром радянського зразка, який винагороджує лояльних до себе людей і не заохочує польових командирів проявляти ініціативу», – пише Politico.

«Саме керівництво дев'ятимісячною обороною Бахмута, під час якої обидві сторони зазнали величезних втрат, а Україна зрештою була змушена залишити зруйноване місто, принесло Сирському прізвисько «М'ясник», – зауважує France24.

Водночас ці медіа згадують і позитивні здобутки Сирського, нагадуючи, що він керував обороною Києва в перші дні повномасштабного вторгнення 2022 року, а пізніше того ж року – операцією зі звільнення значної частини Харківської області.

Реакція міжнародних партнерів

Західні видання також подають реакцію офіційних осіб з країн-партнерів України. Депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Ваґенер, голова німецько-української парламентської групи, сказав Deutsche Welle, що відставка міністра «досі залишається для мене незрозумілою», назвавши Федорова «компетентним і новаторським реформатором».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в коментарі dpa намагався зняти напругу, заявивши, що не очікує суттєвих змін у стратегії Києва: «У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Бажаю йому всього найкращого, і, без сумніву, його наступник продовжить цей курс».

Politico навела також слова анонімного дипломата НАТО, який зізнався, що був «дуже здивований» рішенням Зеленського: «Ми його дуже цінували, він чудово працював. Я зовсім не очікував такого ».

Реакція у Росії

Помітно відрізняється від західної й реакція російських офіційних осіб та пропагандистських медіа – там відставку Федорова здебільшого зустріли із задоволенням, пише незалежне російськомовне онлайн-видання Meduza.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що особа міністра оборони України «за великим рахунком не має значення» для Москви, додавши, що головне для Кремля – щоб у Києві «взяли на себе відповідальність» і ухвалили рішення для «мирного врегулювання».

Депутат Держдуми Андрій Колесник у коментарі стверджував, що причиною відставки стало те, що Федоров «поламав корупційні схеми», які роками існували в оборонній сфері, і закликав Зеленського «прибирати всіх таких людей» надалі.

Пропагандистські телеграм-канали пішли ще далі, прямо описуючи відставку Федорова як вигідну для Росії.

Z-блогер Олексій Живов написав, що «дуже добре», що Зеленський прибрав Федорова від управління армією, назвавши його «занадто розумним і ефективним ворогом». Автор каналу «Филолог в засаде» Святослав Голиков також оцінив кадрову зміну як «позитивну новину», визнавши водночас, що за пів року команда Федорова досягла «досить вагомих і відчутних» результатів.

Канал «Военный осведомитель» прямо пов'язав здобутки Федорова – цифровізацію ЗСУ, розвиток дронової програми та відключення терміналів Starlink для армії РФ – із тим, що його відставка, на їхню думку, «виявиться сприятливим фактором для Росії» . Подібної позиції дотримується і канал «Осведомитель», який називає відставку Федорова «дуже добрим» рішенням для Москви, зокрема з огляду на ймовірну подальшу «чистку» його команди в міністерстві.

Показовим є й коментар доктора політичних наук Дмитра Цибакова для провоєнного каналу «Военкор Котенок»: попри вкрай негативні епітети на адресу Федорова, автор визнає, що той залишається «єдиним із цивільних міністрів воєнного часу», кому вдалося результативно вплинути на перебіг бойових дій.

Цибаков також провів паралель з відставкою генерала Валерія Залужного в 2024 році, назвавши обидва рішення проявом того, що Зеленський обирає «політичну доцільність» замість «воєнної необхідності».

Що далі

«Якщо російські Telegram-канали радіють, то виникає перша підозра, що щось йде не так», – зауважив у матеріалі DW політолог Ґустав Ґрессель.

« Зеленський усунув міністра оборони саме тоді, коли, на думку багатьох військових аналітиків, війна почала розгортатися на користь України », – наголошує The New York Times.

The Wall Street Journal формулює наступний етап кризи як питання балансу сил: «Тепер питання полягає в тому, чи зможуть українці організувати достатньо масштабні протести, а західні партнери – чинити достатній тиск на Зеленського, щоб він змінив своє рішення».

Європейська редакція Politico, своєю чергою, звертає увагу на практичний вимір проблеми для Євросоюзу.

«Європейському Союзу, який готується інвестувати ще мільярди євро в українську оборонну промисловість, тепер доведеться чекати, поки новий міністр реалізує реформи та проведе необхідну реорганізацію. А тим часом війна не стоїть на місці».