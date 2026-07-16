Федоров і Сирський: «у них конфлікт». Що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив про конфлікт між Михайлом Федоровим, тепер уже колишнім міністром оборони, і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Згодом висловились і Федоров, і Сирський.

Хто що сказав?

Президент України Володимир Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки з посади міністра оборони Михайла Федорова тим, що «без мене вони (колишній міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ – ред.) не сідають, у них конфлікт ».

« Я поважаю сторони, я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну . Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід – або одна сторона, або інша», – вказав президент України.

Що каже Федоров

Відправлений у відставку з посади міністра оборони Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Ми зіткнулися з тим, що ті ініціативи, які ми пропонували, стали блокуватися, і Сирський, враховуючи всі ті проблеми, про які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив у медіа якусь компанію... Це призвело до того, що фактично він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну . І в цьому є велика проблема», – сказав Федоров у Києві 16 липня на пресконференції за підсумками своєї роботи на посаді міністра оборони.

Що каже Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони та побажав йому «і надалі залишатися в команді України».

Воєначальник не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу.

«Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Докладу усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні. Для цього нам потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати», – написав Сирський у соцмережах.

Зеленський висловив переконання, що продовжить співпрацю з відправленим у відставку Федоровим: «Федоров залишиться в моїй команді, однак про його точну роль буде оголошено пізніше».

Зранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

За даними видання «Українська правда», на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент Зеленський пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Хоча у червні і Сирський, і Федоров публічно конфлікт заперечували.

16 липня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра і призначила новий склад уряду. Вакантними залишилися посади міністра оборони та міністра закордонних справ, голосування за їхні кандидатури відбудеться пізніше – після відповідних подань президента України