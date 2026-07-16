Верховна Рада призначила новий склад уряду

Верховна Рада проголосувала за призначення міністрів уряду на чолі з Сергієм Корецьким. Це рішення підтримали 264 парламентарії.

Свою нинішню посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики України зберігає Денис Шмигаль.

Також у новому складі уряду затверджені такі призначення:

Бережної Тетяни на посаду віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – міністра культури України;

Ченцова Всеволода на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Безгіна Віталія на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Бідного Матвія на посаду міністра молоді та спорту України;

Бутенка Андрія на посаду міністра освіти і науки України;

Вигівського Івана на посаду міністра внутрішніх справ України;

Висоцького Тараса на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

Калашника Миколи на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Кіма Віталія на посаду міністра у справах ветеранів України;

Кравченка Олександра на посаду міністра економіки та довкілля України;

Ляшка Віктора на посаду міністра охорони здоров’я України;

Марченка Сергія на посаду міністра фінансів України;

Маслова Дениса на посаду міністра юстиції України;

Улютіна Дениса на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Ферчук Оксани на посаду міністра цифрової трансформації України.

Вакантними залишилися посади міністра оборони та міністра закордонних справ, голосування за їхні кандидатури відбудеться пізніше – після відповідних подань президента України.

Раніше 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів.



