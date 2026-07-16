Верховна Рада призначила новий склад уряду

Верховна Рада проголосувала за призначення міністрів уряду на чолі з Сергієм Корецьким. Це рішення підтримали 264 парламентарії.
Свою нинішню посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики України зберігає Денис Шмигаль.
Також у новому складі уряду затверджені такі призначення:
Бережної Тетяни на посаду віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – міністра культури України;
Ченцова Всеволода на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
Безгіна Віталія на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
Бідного Матвія на посаду міністра молоді та спорту України;
Бутенка Андрія на посаду міністра освіти і науки України;
Вигівського Івана на посаду міністра внутрішніх справ України;
Висоцького Тараса на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
Калашника Миколи на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
Кіма Віталія на посаду міністра у справах ветеранів України;
Кравченка Олександра на посаду міністра економіки та довкілля України;
Ляшка Віктора на посаду міністра охорони здоров’я України;
Марченка Сергія на посаду міністра фінансів України;
Маслова Дениса на посаду міністра юстиції України;
Улютіна Дениса на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
Ферчук Оксани на посаду міністра цифрової трансформації України.
Вакантними залишилися посади міністра оборони та міністра закордонних справ, голосування за їхні кандидатури відбудеться пізніше – після відповідних подань президента України.
Раніше 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів.
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