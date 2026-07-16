Депутати розпочинають розгляд кадрових питань

Верховна Рада розпочинає розгляд кадрових питань, зокрема призначення нового прем’єр-міністра та складу Кабміну.

Засідання парламенту розпочалося з виконання гімну народними депутатами, а також з вшанування хвилиною мовчання українських захисників, волонтерів, рятувальників.

Народна депутатка Мар’яна Безугла пропонувала викликати головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до Верховної Ради, однак цю пропозицію підтримали 79 парламентарів.

Зрештою представник президента України у Верховній Раді Галина Михайлюк почала представлення Сергія Корецького як кандидата на посаду прем’єр-міністра України. За її словами, його практичний досвід дозволяє йому здійснити ефективне керівництво роботою Кабміну.

Радіо Свобода в рамках проєкту Свобода Live проводить спецетер щодо кадрових змін в Україні.

Ввечері 15 липня Верховна Рада отримала подання президента України про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

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Цьому передувала зустріч фракції «Слуга народу» з Сергієм Корецьким. Також 15 липня, як повідомлялось, фракція обговорювала кадрові питання з президентом Володимиром Зеленським.

За словами Зеленського, Сергій Корецький є найбільш підготовленою людиною на посаду прем'єр-міністра України.

«Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі - підготовка до зими. Тому Сергій Корецький, після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України», – сказав він журналістам 15 липня під час спільного з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн брифінгу.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

За два дні до цього президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».