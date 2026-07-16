Зеленський доручив очільнику СБУ Хмарі виконання обов’язків міністра оборони

Президент Володимир Зеленський пропонуватиме народним депутатам призначити виконувача обов’язків голови Служби безпеки Євгенія Хмари міністром оборони – про це він заявив 16 липня після розмови з Хмарою.

За словами Зеленського, розмова стосувалася виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення необхідними засобами безпекових підрозділів та Сил оборони.

«Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні», – повідомив він.

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Зеленський вказав на переваги Хмари на посаді міністра оборони, такі як результати далекобійних ударів, «сильну безпекову роботу», що гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у Силах оборони, та досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій «Альфа» СБУ.

«Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України», – заявив президент.

Сам Хмара призначення наразі публічно не коментував.





Від ранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

За даними видання «Українська правда», на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент Зеленський пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Хоча у червні і Сирський, і Федоров публічно конфлікт заперечували.