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Новини | Політика

«Потрібно зосередитися на війні» – Сирський відреагував на критику Федорова

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони та поажав йому «і надалі залишатися в команді України».

Воєначальник не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу.

«Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Докладу усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні. Для цього нам потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати», – написав Сирський у соцмережах.

16 липня після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. «Ми зіткнулися з тим, що ті ініціативи, які ми пропонували, стали блокуватися, і Сирський, враховуючи всі ті проблеми, про які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі говорити про проблеми», – заявив Федоров.

Також ексміністр оборони, згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Від ранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

За даними видання «Українська правда», на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент Зеленський пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Хоча у червні і Сирський, і Федоров публічно конфлікт заперечували.

У десятках міст мітингують проти відставки Михайла Федорова У десятках міст мітингують проти відставки Михайла Федорова
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У десятках міст мітингують проти відставки Михайла Федорова
відео Радіо Свобода

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