«Культу особи немає. Ми вийшли за реформи»: чому українці мітингують після відставки Федорова

«Працює – не чіпай», «Поверніть Федорова», «Ми все бачимо, ми слідкуємо», «Результат вимагає часу» – з такими гаслами й написами на картонних плакатах українці вийшли 16 липня на центральні площі Києва, Харкова, Одеси та ще понад десятка міст. Для багатьох ці акції стали відчуттям дежавю: рівно рік тому люди так само збиралися з картонками, протестуючи проти обмеження незалежності НАБУ і САП – протест, який згодом назвали «картонковим Майданом».

Цього разу учасники кажуть, що вийшли не лише на підтримку вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова, а й на захист реформ і принципів, які він уособлював. Вони також вимагають від влади прозорого пояснення кадрових рішень, наголошуючи: у парламентсько-президентській республіці суспільство має право знати, чому ухвалюються такі рішення і хто несе за них політичну відповідальність.

«Це величезний удар по думці про президента». Київ

Кілька тисяч людей зібралися на площі Івана Франка в Києві. Це найближча точка до Офісу президента України, яка не охороняється державною охороною і де може розміститися така кількість людей. Саме тут минулого року відбувалися мітинги на підтримку НАБУ та САП.

Активісти вигукують «Ганьба», «Ми все бачим, ми слідкуєм», «Федоров – міністр оборони України», «Працює – не чіпай». На картонках ті ж заклики повернути міністра оборони Михайла Федорова.

« Це не підтримка якоїсь персоналії, а підтримка реформ , деякі з яких почали впроваджуватись, це побоювання, що ці реформи будуть згорнуті», – сказав у коментарі Радіо Свобода учасник акції, громадський діяч, правозахисник та колишній полонений РФ Максим Буткевич.



Він вважає, що учасники акції вийшли перш за все саме за реформи, а Федоров – це обличчя позитивних змін. Також Буткевич стверджує, що рішення про звільнення Федорова змінило думку багатьох про президента Володимира Зеленського.

«Тривогу викликає доля реформ, чи наступний міністр оборони, якщо це не буде пан Федоров, зможе їх продовжити? Як це позначиться на нашій обороноздатності, чи зможемо ми і далі робити те, що робили протягом кількох місяців? Ну і для певної частини суспільства це величезний удар по думці про чинного президента і про те, як ухвалюються рішення у нашій владній вертикалі », – зауважує Буткевич.

Він додає, що людей тривожать й інші зміни в уряді, наприклад, приєднання Міністерства у справах ветеранів України до Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, що опікується, зокрема, питаннями вимушено переміщених осіб.

Низка правозахисних організацій виступають категорично проти передачі повноважень щодо внутрішньо переміщених осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, до Мінветеранів і вважають, що таке рішення не враховує попереднього негативного досвіду об’єднання Міністерства з питань ВПО та ТОТ України та Мінветеранів у 2019 році.

Інший правозахисник, засновник ГО «Принцип» та ветеран Масі Найєм вийшов на мітинг, бо переймається долею Міністерства ветеранів.

«Що ми захищаємо? В першу чергу гідність військових… Коли дають оцінку Федорову щодо того, що він провалив (реформу – ред.) ТЦК. У мене питання до президента, а він дав оцінку Умєрову, який до цього дотягнув? По-перше, треба дати можливість реалізувати реформи, які почав Федоров, і наостанок важливо не дати об’єднати Мінвет з іншим міністерством, тому що це неповага до ветеранів і до військових ».

«Мені здається, що більшість людей тут, тому що вони бачать інтерв'ю з Федоровим, вони дивляться його звіти і їм близький такий стиль, вони хочуть бачити таким Міністерство оборони, а не з «кантиками 20 см від ліжка». Тому люди і виходять, в цьому є і основа демократії», – сказав в коментарі Радіо Свобода лідер гурту МУР, режисер-постановник Олександр Хоменко.

Культу особи не існує, стоять не лише за персону Федорова, а за реформи та сучасний стиль управління – обурення громадян викликає те, що президент не пояснив, чому саме Федоров вже не очолює МО, каже Хоменко.

« Культу особи немає, так співпало, що Федоров відображає собою ефективне керування… І влада зносить його, незрозуміло чому. Коли людину зносять через провал чи якийсь скандал, це можна виправдати. А так людина тільки-тільки починає набирати оберти, ставати ефективною і його звільняють, логіка відсутня. Це політичне рішення зумовлене чим, популярністю, ефективністю?»

« Можливо, йде гра за грошові потоки, які обрубилися у зв’язку з оптимізацією (закупівель в МО – ред.)» – припускає Аркадій, хлопець вийшов на мітинг вперше, з собою приніс картонку з написом про те, що росіяни зараз радіють.

«Це заслуга не лише його (Федорова – ред.), а й команди, яку він привів. Я не пам'ятаю, щоб настільки безпричинно знімали людину, суто за її гарний результат. А русні це буде в радість, якщо приберуть Федорова і його команду… це дуже злий абсурд ».

«Ми повертаємося в «совок» або ми обираємо реформи і перемагаємо». Харків

У Харкові близько 200 людей з «картонками» зібралися на площі Свободи.

Серед них Валерія, яка прийшла за себе, та свого чоловіка військовослужбовця, який зараз на позиціях і не може долучитися, хоча підтримує Михайла Федорова і бачив позитивні зміни за часів його головування в МО.

« Я би хотіла щоб у нас при владі були молоді і прогресивні візіонери, які, можливо, і я в це вірю, перетворять нашу армію з паперової на цифрову. Давайте подивимось на те, як реагують росіяни на відставку Федорова, зважаючи на те, що він домігся відключення старлінку для росіян, для них це тріумф, свято. А коли тріумфують вороги, ми не маємо розслаблятися. Плюс всі ці рішення, які були прийняті Федоровим за його каденції, наприклад, оновлені контракти для військовослужбовців, усе це може згорнутися».

Олексій розповів, що виходитиме на акції, поки Федорова не повернуть на посаду міністра оборони.





« Зараз ми стоїмо перед вибором, стара система і ми повертаємося в «совок» або ми обираємо реформи і перемагаємо, це дуже принциповий день і, власне, вибір між майбутнім та минулим. Він (Федоров – ред.) дав надію мільйонам українців. Сильно змінився настрій у суспільстві. Якщо його прибрати настрій зміниться і інший бік, і це дуже погано вплине на Україну».

У Харкові кореспонденти Радіо Свобода зустріли активістів, які вийшли на акцію, адже їм, як представникам сфери ІТ, близькі технологічні рішення Михайла Федорова. Віталій сьогодні вперше в житті долучився до мітингу. Каже: до цього моменту скептично ставився до подібних заходів, але зараз і сам не втримався.

«Федоров – мій колега, я з його сфери. І мені здається, що кращого кандидата, більш систематичного немає. Тим паче він дивиться на аналітику, всі дані збирає і в залежності від цього будує рішення. Я не думаю, що хтось може замінити його. Дивлячись на те, як в Харкові збирають дрони, можна сказати, що зараз це роблять краще, ніж пів року тому».

«Ні – незрозумілим рішенням». Одеса

Кілька сотень людей зібралися на Дерибасівській вулиці в Одесі, вигукуючи: «Ні незрозумілим рішенням» та «Результат вимагає часу».

Іван вийшов на акцію не лише за Федорова, а за себе та всю Україну. Чоловік вважає, що рішенням про зміну міністра оборони влада остаточно зрадила довіру народу.

«Ми сьогодні вийшли з мешканцями Одеси, тому що вже втомилися від того, що відбувається. Те, як наша влада незграбно вміє зраджувати рейтинг і підтримку свого народу – це просто неприпустимо. І коли у нас з'явився хоч маленький шанс на те, що ми можемо почати витрачати менше українських життів, звільняти нашу землю, наш президент вирішує просто змінити міністра. Дивно, чому саме він змінює Кабмін, а не Верховна Рада».

Також акції відбулися в Ізмаїлі, Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Луцьку, Хмельницькому, Ужгороді, Дніпрі, Тернополі, Миколаєві, Черкасах, Рівному, Запоріжжі, Житомирі, Чернівцях та Полтаві.

«Важливо, щоб влада діяла прозоро». Брюссель

Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі зустріла кількох українців, які вийшли на акцію в центрі Бельгії. Юрій розповів, що для нього було важливим показати, що українці, які живуть за кордоном, так само переймаються майбутнім країни.



«Для мене, як і для всіх українців будь-де в світі, важливо, щоб влада діяла прозоро і відповідала вимогам суспільства. Для нас дуже важливо, щоб Україна перемогла. І, на нашу думку, Федоров – найсильніший міністр оборони. І нам не зрозуміла ситуація, яка склалася, ми не підтримуємо її. Ми вважаємо, що Федоров робить усі потрібні кроки, щоб модернізувати нашу армію, щоб зробити нас сильнішими, об'єднати нас з нашими партнерами в ЄС та НАТО. Тому ми підтримуємо Федорова, хочемо, щоб Федоров залишався на посаді МО».

Що передувало?

12 липня президент Володимир Зеленський анонсував масштабне оновлення Кабінету міністрів і кадрові зміни в силовому блоці. Тоді ж він повідомив, що запропонував тодішній прем'єр-міністерці Юлії Свириденко новий напрям роботи у відносинах із одним із ключових партнерів України.

13 липня до Верховної Ради надійшла заява Свириденко про відставку, а вже наступного дня парламент підтримав звільнення прем'єрки та всього уряду.

15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду, підбивши підсумки своєї роботи. Того ж дня народні депутати від «Слуги народу» повідомили кільком ЗМІ, що президент запропонував очолити Міністерство оборони нинішньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Федоров керував Міноборони з січня 2026 року. Відповідно до Конституції, міністра оборони Верховна Рада призначає за поданням президента.

16 липня Володимир Зеленський, коментуючи майбутні зміни в Міноборони, сказав, що Михайло Федоров і головком Олександр Сирський не могли знайти спільної мови і що проблеми на полі бою, у бригадах, з мобілізацією залишаються невирішеними.

Наступне засідання Верховної Ради відбудеться в другій половині серпня – про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко («Європейська Солідарність») і Ярослав Железняк («Голос»).

Поки Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони України та має намір звернутися до Верховної Ради щодо його призначення після завершення необхідних юридичних процедур.



