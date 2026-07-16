Правозахисники виступили проти передачі повноважень щодо ВПО від Мінсоцполітики до Мінветеранів

Низка правозахисних організацій виступають категорично проти передачі повноважень щодо внутрішньо переміщених осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, до Мінветеранів і вважають, що таке рішення не враховує попереднього негативного досвіду об’єднання Міністерства з питань ВПО та ТОТ України та Мінветеранів у 2019 році.

«Обʼєднання в компетенції одного міністерства політик щодо двох найбільших груп населення, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ, – ветеранів і внутрішньо переміщених осіб – неминуче призведе до послаблення спроможності держави забезпечувати належний захист прав обох груп. Будь-яка реорганізація центральних органів виконавчої влади має насамперед оцінюватися за критеріями безперервності надання підтримки та ефективності захисту прав людини», – йдеться у заяві організацій.

Підписанти заяви вважають, що питання формування політики щодо внутрішньо переміщених осіб та тих, хто був вимушений через війну РФ покинути територію України, має залишатися у віданні Мінсоцполітики.

Правозахисники переконані, що у складі Кабміну має бути визначений єдиний уповноважений суб’єкт, відповідальний за формування та реалізацію держполітики у сфері захисту та підтримки всіх осіб, постраждалих внаслідок війни проти України.

«Водночас працюючі механізми, зокрема формування та реалізація політик щодо внутрішнього переміщення та єдності, наразі мають залишатися в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України», – йдеться у заяві Центру прав людини ZMINA, Кримської правозахисної групи, організацій «Група впливу», «Донбас СОС», «Право на захист», «Схід SOS», «Розуміння кризи», «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», «КРИМСОС», «РОКАДА», «Десяте квітня».

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

Після відставки уряду 15 липня в медіа з’явилася інформація про те, що повноваження щодо держполітики з питань внутрішнього переміщення планують передати від Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України до Міністерства з питань ветеранів України.