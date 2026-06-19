Що (не) так з «контрактами Федорова»? Думки військових

Реформу армії і оголошені зміни продовжують обговорювати (і часто критикувати) військовослужбовці. У Міноборони раніше представили нові види контрактів – які, як заявлено, можна підписувати вже.

Втім, військові продовжують ставити питання: чи варто підписуватися під новими умовами служби. Які плюси і мінуси нових контрактів?

Міністр оборони України Михайло Федоров 12 червня повідомив, що уряд ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап «найбільшої трансформації військової служби в історії держави».

За його словами, перший етап цієї трансформації, зокрема, передбачає нову контрактну систему «зі зрозумілими умовами і чіткими термінами служби», а також збільшення виплат: для піхоти в середньому близько 300 тисяч гривень (максимум – 460 тисяч гривень); мінімальну заробітну плату для військових у тилу піднімуть до 30 тисяч гривень, а для командирів бойових підрозділів, їхніх заступників і начальників штабів виплати зростуть удвічі, плюс бойові виплати.

Президент України Володимир Зеленський додав, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати уряд має почати вже в червні.

Що саме не влаштовує військовослужбовців?

Чи є відповіді на запитання щодо демобілізації?

Чи справді можна буде піти зі служби президентським указом?

Від кінця осені цього року має початися процес часткового звільнення зі служби українських військових, які тривалий час перебувають в армії, це відбуватиметься за указами президента, повідомив в інтерв’ю ТСН міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, указ голови держави матиме пріоритет над контрактами, які підписують військові. Міністр уточнив, що для звільнення буде два критерії: скільки днів людина на службі в армії і скільки була на бойових позиціях.

Механізм повернення із СЗЧ: що не враховують?

Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ (самовільне залишення частини) через застосунок «Армія+», повідомив 16 червня міністр оборони України Михайло Федоров:

«Військовослужбовці можуть самостійно обрати новий підрозділ із переліку найефективніших підрозділів Сил оборони, подати рапорт онлайн та отримати супровід на кожному етапі повернення до служби».

За його словами, 51 рапорт уже погоджений, і військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах.

Міноборони України повідомило, що військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину, до 20 вересня зможуть повернутися за новою процедурою – «без батальйонів резерву та з можливістю самостійно обрати підрозділ із переліку».

Грошове забезпечення військових: що не влаштовує?

І чи є гроші на виконання усіх обіцянок влади?

Олександр Федієнко, народний депутат України (фракція «Слуга народу») зауважив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що підняття грошового забезпечення необхідно підтвердити відповідним законом, а не просто постановою Кабінету міністрів. Проте і зазначив, що не очікує проблем із доплатами, адже за це на себе взяв політичну відповідальність міністр оборони Федоров:

«Є Міністерство оборони, воно взяло на себе цю політичну відповідальність. Провів міністр всі відповідні консультації, з усіма відповідними фракціями. Я дуже сподіваюсь, що все ж таки це буде виконано ».

Олексій Гончаренко, народний депутат України (фракція «Європейська солідарність») наголосив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що такі зміни потрібно було першочергово проводити через Верховну Раду, бо закон матиме більшу вагу і тривалість дії:

«Безумовно, це створює ризики, коли говорять: «Ну, це все от політична відповідальність міністра оборони» . Так скільки помінялось міністрів оборони тільки вже за час війни? Сьогодні є цей міністр оборони, завтра його нема. А люди мають своє життя спланувати і довіритись».

Після впровадження реформи армії, яка була презентована міністром оборони Михайлом Федоровим, на тилових посадах військові будуть отримувати мінімум 30 тисяч гривень на місяць. Раніше було 20 тисяч, але ця різниця у 10 тисяч буде виплачуватись доплатами, а не збільшенням «мінімалки». З доплат, за словами депутатів, не вираховуються гроші на пенсії, відпускні та інші виплати, які залежать від базового грошового забезпечення.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:



