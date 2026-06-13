Повернутися з СЗЧ без батальйонів резерву – у Міноборони запропонували процедуру

Військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину, до 20 вересня зможуть повернутися за новою процедурою – «без батальйонів резерву та з можливістю самостійно обрати підрозділ з переліку», інформує Міністерство оборони України 13 червня.

Найпростіший шлях – через застосунок «Армія+», підказують в оборонному відомстві.

«У застосунку можна:

• обрати новий підрозділ з переліку;

• вказати бажаний напрям служби та свій досвід;

• отримати супровід до зарахування в нову частину.

Після погодження рапорту в «Армія+» з’явиться статус «В дорозі». Він підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до нової частини.

Подати заявку також можна:

• напряму до обраної військової частини;

• через 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ або 2-й Центр рекрутингу Десантно-штурмових військ — для військовослужбовців ЗСУ.

Наразі програма доступна для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Для військових Національної гвардії України можливість подати рапорт в Армія+ запрацює найближчими днями.

У січні 2026 року Михайло Федоров перед затвердженням його на посаді міністра оборони заявив, що наразі у розшуку перебувають два мільйони громадян, 200 тисяч – у СЗЧ.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що за час повномасштабної війни в Україні порушили майже 300 тисяч справ за СЗЧ і дезертирство. Найбільше справ відкрили упродовж 2025 року.

У березні проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії писав, що військовослужбовці, які готові повернутися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), дедалі рідше це роблять через відсутність можливості обрати підрозділ, куди вони хочуть потрапити. Без права вибору насамперед не хочуть повертатися вмотивовані люди з досвідом, йдеться в матеріалі.

За словами рекрутерів, раніше підрозділи могли самі працювати з такими людьми – мотивувати їх і гарантувати службу в конкретній бригаді чи на визначеній посаді. Однак від грудня 2025 року діє розпорядження головнокомандувача ЗСУ – не брати до уваги рекомендаційні листи від підрозділів. Розподіл людей, які повертаються після самовільного залишення частини, відбувається за «квотою» Генштабу, і можливість обирати місце служби фактично відсутня. Це позначається на рекрутингу, пишуть Донбас Реалії.