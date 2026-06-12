У МОУ анонсували поступове звільнення зі служби тих, хто найдовше в ЗСУ і провів найбільше часу на бойових

У Міністерстві оборони України анонсували поступове звільнення зі служби тих, хто найдовше перебуває в Силах оборони України і провів найбільше часу на бойових позиціях.

«Ще одне ключове питання. Справедливість для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби», – заявив без деталей міністр оборони Михайло Федоров, який 12 червня оголосив про масштабну трансформацію військової служби в Україні.

За його словами, перший етап цієї трансформації, зокрема, передбачає нову контрактну систему «зі зрозумілими умовами і чіткими термінами служби», а також збільшення виплат: для піхоти в середньому близько 300 тисяч гривень (максимум – 460 тисяч гривень); мінімальну заробітну плату для військових у тилу піднімуть до 30 тисяч гривень, а для командирів бойових підрозділів, їхніх заступників і начальників штабів виплати зростуть удвічі, плюс бойові виплати.

Президент Володимир Зеленський додав, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати уряд має почати вже в червні.

1 травня президент Володимир Зеленський оголосив, що українське командування розпочинає реформу армії, яка «у червні стартує, і вже в червні повинні бути перші результати». Зеленський наголосив на завданні «відчутно збільшити грошове забезпечення» за принципом справедливості. На збільшення виплат мають впливати бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового.

Він також анонсував зміну підходів до комплектації підрозділів особовим складом й управління людьми. За словами Зеленського, він доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб через розширення контрактної складової забезпечити визначені терміни служби. Це також має дозволити поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі «чітких часових критеріїв».