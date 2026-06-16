Федоров повідомив про перші результати нової процедури повернення з СЗЧ

Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ (самовільне залишення частини) через застосунок «Армія+», повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

«Fast track повернення із СЗЧ через «Армія+» уже працює. Військовослужбовці можуть самостійно обрати новий підрозділ із переліку найефективніших підрозділів Сил оборони, подати рапорт онлайн та отримати супровід на кожному етапі повернення до служби», – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, 51 рапорт уже погоджений, і військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах.

Наприкінці минулого тижня Міністерство оборони України повідомило, що військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину, до 20 вересня зможуть повернутися за новою процедурою – «без батальйонів резерву та з можливістю самостійно обрати підрозділ із переліку».