Федоров (не) виправдав очікувань військових? Зарплати, нові контракти, терміни служби

У Міністерстві оборони України роз’яснили деталі нових контрактів, а також розповіли, що зміниться у грошовому забезпеченні військовослужбовців ЗСУ.

Зміни впроваджують у межах анонсованої реформи армії. Підписати нові контракти можна вже з 15 червня.

Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплат військовослужбовцям з сумами грошового забезпечення.

Як реагують у ЗСУ?

Андрій Кривущенко, офіцер штабу батальйону «Свобода», капітан підкреслює в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») основні плюси: підвищення грошового забезпечення і можливість надання відстрочки після служби. Проте наголошує і на мінусах: відсутності повної прозорості:

«Формула наразі виглядає дуже складною. Мені вона не зрозуміла. Я маю на увазі зараз по термінах служби і відпочинку. Так само і по виплатах. Це дуже комбінована схема, яка не кожному буде зрозуміла».

У свою чергу, Сергій Гнезділов, військовослужбовець ЗСУ наголошує в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») на тому, що нова команда Міноборони – перші, хто взагалі розробив хоч якийсь принцип можливості відстрочки після служби:

«Я висловлю дуже обережне, вперше за довгі роки, оптимістичне твердження, що врешті-решт ми рухаємось в цьому напрямку, ми рухаємось до того, що громадяни нашої країни будуть рівними не тільки в правах, але і в обов'язках. І що, в принципі, це стало можливим».

Чому рішення критикують військові?

Реакції військовослужбовців на оновлені контракти, які вдалося зібрати редакції Радіо Свобода, містили критику щодо різниці в забезпеченні. Зокрема, бійці кажуть, що така велика різниця у грошовому забезпеченні піхотинців, операторів БПЛА, наземних роботизованих комплексів тощо створює градацію в армії.

Зокрема, військовий Євген Назаренко зазначив, що командири раніше вказували на проблеми з грошовим забезпеченням на для бойових посад, а для тиловиків: «без тилового забезпечення неможливий жоден штурм, жодна оборона чи операція». Колишня народна депутатка та військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що в уряді «несправедливо образили» пілотів безпілотників.

Військова Аліна Михайлова вказала на те, що люди уникають піхоти не лише через гроші, а тому що виплати «існують доти, доки ти безпосередньо на позиціях». Також, за її словами, головним питанням залишається невизначеність щодо термінів служби.

Про які суми йдеться і з чим пов’язаний такий розрив?

Нові контракти для військових передбачають різні виплати через різницю у ризиках, заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік на брифінгу 15 червня, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свободи.

Так він пояснив, чому піхотинці будуть отримувати в середньому 300 тисяч гривень на місяць , порівняно з іншими бойовими контрактами, які передбачають від 30 до 120 тисяч гривень. Базові контракти для тилових і базових передбачають від 30 до 70 тисяч.

«Чи несе такі ж ризики (як піхотинець – ред.) військовослужбовець, який займається логістикою? Чи несе він під час своєї служби такі ж ризики, як той, хто сидить у піхоті на першій лінії? Вони точно не такі самі. Робота піхотинця все одно найризикованіша. У нас є великий брак піхоти – це ті люди, які найбільше ризикують життям. Якби у нас був нескінченний бюджет, ми б кожному дали зарплату в 500 тисяч гривень на місяць. Зараз ми вирішуємо ті задачі, які стоять перед військом», – зазначив Банік.

На зауваження, що такі рішення щодо різного грошового забезпечення військовослужбовців можуть створювати градацію у війську, заступник міністра відповів:

«Скажіть, будь ласка, а ви самі воювали? Чи ви збираєтеся воювати? Чи розуміємо ми ризики, про які ви говорите? На 101%. Можливо, більше, ніж багато людей серед вас зараз. Чи розумію я відповідальність за це? Також розумію. Але чи можемо ми роздати якісь неіснуючі гроші всім? Ні. Якщо військовослужбовець каже, що у нього такі ж самі ризики і він хоче отримувати таке ж грошове забезпечення, він може разом із піхотинцем вийти на позиції й отримувати такі ж самі 10, 20, 30, 40 тисяч. Воно стосується абсолютно всіх».

Що буде з тиловими зарплатами?

Заступник міністра висловив свою думку і стосовно грошового забезпечення військовослужбовців, які служать у тилу. За новими контрактами ця сума становить 30 тисяч гривень .

«Нам би хотілося дати більшу зарплату – і 100 тисяч гривень. Але ми виходимо з тих ресурсів, які у нас є, і, по суті, в даному випадку це збільшує зарплату вже на 50%. Розумію, що дуже важко прожити на такі гроші. Але треба виходити з тих ресурсів, які ми маємо, щоб хоч якось покращити життя цих людей», – додав він.

Що передбачають нові контракти?

Українські військовослужбовці, які не виявлять бажання підписувати нові контракти, що пропонує Міністерство оборони, служитимуть до демобілізації. Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік на брифінгу 15 червня, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами урядовця, нові контракти можна укласти вже сьогодні: «Хто не підпише контракт, то служитиме до демобілізації. А по грошах у нього буде все те саме, що і в тих, хто підписав. Тільки контрактник через 10 місяців поїде додому і отримає відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення демобілізації».

Банік розповів і про спрощений механізм повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ). Тепер це можна зробити без батальйонів резерву, з можливістю самому обрати, де служити далі.

І на скільки можливо отримати відстрочку чи звільнитися з армії?

Найкоротший контракт для цивільної людини – піхотно-штурмовий на 14 місяців, а не на 10, як для військових, зауважив заступник міністра. Також цивільні по завершенню цих 14 місяців отримують відстрочку – шість місяців плюс «час, проведений на бойових, помножений на 3».

«Якщо ми говоримо про військовослужбовців, які служать з 2022 року, то його відстрочка в кінці цього контракту складатиме по шість місяців за кожен рік. Тобто, 2022, 2023, 2024, 2025 – це вже два роки, плюс базова 6 місяців, це вже два з половиною роки, плюс час, проведений на бойових. Тобто та людина, яка воює найдовше і підписує контракт, вона найбільше часу матиме на відстрочку по завершенню контракту», – додав заступник міністра.

Банік вказав на додаткові можливості для тих військовослужбовців, які зараз мають чинний контракт: «Додаткова річ, яку ми також зробили – ті люди, які зараз мають, наприклад, трьохрічні контракти, які у них закінчаться, умовно, завтра. То ця людина також зможе отримати шестимісячну відстрочку по закінченню того контракту . Вона не стане військовозобов’язаною післязавтра», – пояснив він.

Також, за словами заступника міністра, алгоритм механізму щодо звільнення зі служби зараз перебуває в розробці .

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Міністр оборони України Михайло Федоров 12 червня повідомив, що уряд ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап «найбільшої трансформації військової служби в історії держави».



