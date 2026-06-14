Виплати за поранення й початок звільнень – у Міноборони роз’яснили деталі змін в армії

Міністерство оборони 14 червня оприлюднило відповідь на перелік питань щодо трансформації Сил оборони.

«Вперше в українському війську з’являється принцип: чим більше ризикуєте, тим більше отримуєте. Це стосується як зарплат, так й відстрочок», – йдеться в повідомленні.

У відомстві анонсують, що поступове звільнення тих, хто служить з 2014-го і 2022 року, почнеться до кінця цього року:

«У першу чергу це буде стосуватися військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових».

Кабінет міністрів ухвалив постанови про трансформацію війська в пʼятницю, їх опублікують після підпису й тоді ж вони набудуть чинності.





Пояснюючи, чому уряд не збільшив базове грошове забезпечення, міністерство вказало на те, що це перший етап трансформації Сил оборони. Пріоритетним є посилення першої лінії оборони та базове грошове забезпечення для тих, хто в тилу.

Відтак передбачається, що зарплати у військових першої лінії в середньому складатимуть 300 тисяч гривень, а базове забезпечення збільшили з 20 до 30 тисяч гривень. Міноборони зазначає, що використало наявні ресурси, щоб отримати кошти на перший етап.

Також міністерство озвучило суми виплат у випадку поранення:

«Якщо людина після поранення перебуває на стаціонарному лікуванні, за нею зберігаються бойові виплати – це 100 тисяч гривень на місяць. Ці виплати можуть зберігатися протягом 12 місяців безперервного лікування».

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За даними відомства, поранений військовий й надалі зможе за бажанням залишитися в бойовій військовій частині.

Міноборони зазначило, що підписання контракту, окрім виплат, забезпечує чіткі терміни служби та гарантовані відстрочки відповідно до бойового досвіду.

Міністр оборони України Михайло Федоров 12 червня повідомив, що уряд ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап «найбільшої трансформації військової служби в історії держави».

1 травня президент Володимир Зеленський оголосив, що українське командування розпочинає реформу армії, яка «у червні стартує, і вже в червні повинні бути перші результати». Зеленський наголосив на завданні «відчутно збільшити грошове забезпечення» за принципом справедливості. На збільшення виплат мають впливати бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового.