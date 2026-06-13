Відстрочка від військової служби зростатиме залежно від строку служби – Федоров

Механізм накопичувальної відстрочки від військової служби передбачає збільшення її тривалості залежно від попереднього строку служби військовослужбовця, зазначає міністр оборони України Михайло Федоров.

«Після завершення контракту військові гарантовано отримуватимуть відстрочку. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях… Гарантована для всіх – пів року. Далі залежить від того, який контракт ви уклали та як довго служили у війську», – написав Федоров у телеграм-каналі 13 червня.

За його словами, для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби, але загальний принцип: що довша служба – то триваліша гарантована відстрочка.

«Наприклад, є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою – півтора року. Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го. Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки», – написав міністр.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розпочинають перший етап трансформації Сил оборони, який передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом. Зокрема, змінюється система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тисяч гривень на місяць, максимальний – до 460 тисяч гривень залежно від характеру виконуваних завдань.