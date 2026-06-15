Міноборони: військові, які не підпишуть нові контракти, служитимуть до демобілізації

Українські військовослужбовці, які не виявлять бажання підписувати нові контракти, що пропонує Міністерство оборони, служитимуть до демобілізації. Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік на брифінгу 15 червня, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами урядовця, нові контракти можна укласти вже сьогодні.

«Хто не підпише контракт, то служитиме до демобілізації. А по грошах у нього буде все те саме, що і в тих, хто підписав. Тільки контрактник через 10 місяців поїде додому і отримає відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення демобілізації», – заявив заступник міністра.

Банік розповів і про спрощений механізм повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ). Тепер це можна зробити без батальйонів резерву, з можливістю самому обрати, де служити далі.





«Вже надійшло близько 80 заявок і в нас є 22 погодження. І деякі з них вже прибули в бригади. Що важливо, повернення із СЗЧ – людина подається добровільно і вона більше не їде ні в ВСП (військову службу правопорядку – ред.), ні в батальйон резерву, нікуди. Ми приймаємо цю заявку, її підтверджує бригада і ця людина отримує 72 години, щоб прибути у військову частину. Більше ніякого дискомфорту чи складнощів», – сказав він.

Заступник міністра пояснив, чи можна вважати справедливими умови в контракті для тих, хто вже у війську і для тих, хто тільки прийде на службу. Зокрема, він нагадав, що найкоротший контракт для цивільної людини – піхотно-штурмовий на 14 місяців, а не на 10, як для військових. Також цивільні по завершенню цих 14 місяців отримують відстрочку – шість місяців плюс «час, проведений на бойових, помножений на 3».

«Якщо ми говоримо про військовослужбовців, які служать з 2022 року, то його відстрочка в кінці цього контракту складатиме по шість місяців за кожен рік. Тобто, 2022, 2023, 2024, 2025 – це вже два роки, плюс базова 6 місяців, це вже два з половиною роки, плюс час, проведений на бойових. Тобто та людина, яка воює найдовше і підписує контракт, вона найбільше часу матиме на відстрочку по завершенню контракту», – додав заступник міністра.

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Банік вказав на додаткові можливості для тих військовослужбовців, які зараз мають чинний контракт.

«Додаткова річ, яку ми також зробили – ті люди, які зараз мають, наприклад, трьохрічні контракти, які у них закінчаться, умовно, завтра. То ця людина також зможе отримати шестимісячну відстрочку по закінченню того контракту. Вона не стане військовозобов’язаною післязавтра», – пояснив він.

Також, за словами заступника міністра, алгоритм механізму щодо звільнення зі служби зараз перебуває в розробці. Він зазначив, що час, проведений в армії, не буде рахуватися лінійно.

«Строк служби з 2022 року й далі, і (служба – ред.) до 2022 не буде рахуватися однаково. Як буде рахуватися, буде видно ближче до кінця року, коли ми предметно підійдемо до цієї задачі. Зараз – це бачення, що ми повинні почати це робити, але самі деталі – скільки людей, за якими критеріями, яка буде формула нарахування цього рейтингу, хто стає перший в чергу на звільнення – буде зрозуміло ближче до кінця року», – додав Банік.

Міністр оборони України Михайло Федоров 12 червня повідомив, що уряд ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап «найбільшої трансформації військової служби в історії держави».