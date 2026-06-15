У Міноборони пояснили різницю у виплатах, передбачених для піхотинців та інших військових

Нові контракти для військових передбачають різні виплати через різницю у ризиках – про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік на брифінгу 15 червня, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свободи.

Так він пояснив, чому піхотинці будуть отримувати в середньому 300 тисяч гривень на місяць порівняно з іншими бойовими контрактами, які передбачають від 30 до 120 тисяч гривень. Базові контракти для тилових і базових передбачають від 30 до 70 тисяч.

«Чи несе такі ж ризики (як піхотинець – ред.) військовослужбовець, який займається логістикою? Чи несе він під час своєї служби такі ж ризики, як той, хто сидить у піхоті на першій лінії? Вони точно не такі самі. Робота піхотинця все одно найризикованіша. У нас є великий брак піхоти – це ті люди, які найбільше ризикують життям. Якби у нас був нескінченний бюджет, ми б кожному дали зарплату в 500 тисяч гривень на місяць. Зараз ми вирішуємо ті задачі, які стоять перед військом», – зазначив Банік.





На зауваження, що такі рішення щодо різного грошового забезпечення військовослужбовців можуть створювати градацію у війську, заступник міністра відповів:

«Скажіть, будь ласка, а ви самі воювали? Чи ви збираєтеся воювати? Чи розуміємо ми ризики, про які ви говорите? На 101%. Можливо, більше, ніж багато людей серед вас зараз. Чи розумію я відповідальність за це? Також розумію. Але чи можемо ми роздати якісь неіснуючі гроші всім? Ні. Якщо військовослужбовець каже, що у нього такі ж самі ризики і він хоче отримувати таке ж грошове забезпечення, він може разом із піхотинцем вийти на позиції й отримувати такі ж самі 10, 20, 30, 40 тисяч. Воно стосується абсолютно всіх».

Заступник міністра висловив свою думку і стосовно грошового забезпечення військовослужбовців, які служать у тилу. За новими контрактами ця сума становить 30 тисяч гривень.

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«Нам би хотілося дати більшу зарплату – і 100 тисяч гривень. Але ми виходимо з тих ресурсів, які у нас є, і, по суті, в даному випадку це збільшує зарплату вже на 50%. Розумію, що дуже важко прожити на такі гроші. Але треба виходити з тих ресурсів, які ми маємо, щоб хоч якось покращити життя цих людей», – додав він.

Реакції військовослужбовців на оновлені контракти, які вдалося зібрати редакції Радіо Свобода, містили критику щодо різниці в забезпеченні. Зокрема, бійці кажуть, що така велика різниця у грошовому забезпеченні піхотинців, операторів БПЛА, наземних роботизованих комплексів тощо створює градацію в армії.

Зокрема, військовий Євген Назаренко зазначив, що командири раніше вказували на проблеми з грошовим забезпеченням на для бойових посад, а для тиловиків: «без тилового забезпечення неможливий жоден штурм, жодна оборона чи операція». Колишня народна депутатка та військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що в уряді «несправедливо образили» пілотів безпілотників.

Військова Аліна Михайлова вказала на те, що люди уникають піхоти не лише через гроші, а тому що виплати «існують доти, доки ти безпосередньо на позиціях». Також, за її словами, головним питанням залишається невизначеність щодо термінів служби.